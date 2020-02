Mercoledì sera nel salone parrocchiale della chiesa Sant'Andrea apostolo si è tenuto il terzo degli incontri informativi sul nuovo sistema di raccolta differenziata che partirà dal prossimo 2 marzo. I primi due appuntamenti si erano svolti la scorsa settimana nelle parrocchie di Santa Maria di Costantinopoli e San Vincenzo de' Paoli.

Anche l'incontro di mercoledì, molto partecipato così come i due precedenti, ha visto la presenza del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, del Vicesindaco Angelo Consiglio e di Claudio Catalano, responsabile della comunicazione di Energetikambiente – Pianeta Ambiente, l’azienda che si occupa dell'igiene urbana. La conversazione è servita a spiegare cosa cambierà, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini e per migliorare il servizio, seguendo le indicazioni molto positive che sono emerse da una sperimentazione durata circa un anno, effettuata su circa mille utenze della zona di Sant'Andrea, dove la raccolta differenziata ha raggiunto una media dell'80%. Proprio alcuni utenti appartenenti alla zona sperimentale nel corso dell’incontro hanno sottolineato l’efficacia del sistema utilizzato e il miglioramento rispetto all’uso dei bidoni condominiali.

Si rammentano le principali novità del nuovo sistema di raccolta che entrerà in vigore dal prossimo 2 marzo:

1.In primis, i bidoni condominiali non saranno più in dotazione, decisione necessaria per migliorare la percentuale di raccolta differenziata e avere un maggiore controllo sul conferimento di ogni utenza.

2.Tutti useranno i mastelli, che però sono stati finalmente ridotti da 5 a 3 (per carta e cartone, vetro e organico) per facilitare il compito degli utenti. Per indifferenziato e plastica si useranno invece le buste, rispettivamente grigia e gialla.

3.Chi conferiva nei bidoni condominiali (Seminario, zona 167 e Sant'Andrea) potrà lasciare i mastelli all'interno delle aree condominiali, nei pressi del portone di ingresso dell'abitazione. Questo per una maggiore comodità di chi conferisce e per evitare che i mastelli siano lasciati in strada.

4.Plastica e metalli potranno essere conferiti due volte a settimana. L'organico, nei 4 giorni di ritiro previsti, potrà essere conferito anche sabato e domenica, giorni in cui si produce maggiormente questo tipo di rifiuti.

5.Due giorni a settimana non è previsto conferimento di rifiuti, una comodità per i cittadini e un modo per non avere mastelli e buste per strada due giorni, preservando l’estetica ed il decoro della città.

6.Per evitare l’accumulo della frazione di indifferenziato, si può attivare il ritiro giornaliero di pannolini e panni sanitari chiamando il numero verde dell’azienda Energetikambiente – Pianeta Ambiente, 800.032.488.

7.Resta attivo il servizio di recupero di rifiuti ingombranti chiamando al succitato numero verde.

8.Resta attiva la green card, che potrà essere usata per conferire rifiuti (fuorché l’indifferenziato) ai due centri di raccolta di via padre Kolbe e carrara Salsello (dietro lo stadio).

9.Suddivisione della Città in due macro-aree, Levante e Ponente, con due soli calendari di raccolta.

***** DETTAGLI SULLA DISTRIBUZIONE DEI NUOVI KIT *****

Gli abitanti delle zone che prevedevano l'utilizzo di bidoni condominiali (Sant’Andrea, Seminario e zona 167), devono ritirare il nuovo kit, comprendente i tre mastelli e le buste, recandosi:

il gabbiotto della Polizia Municipale di viale Calace dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30; la domenica dalle 08:30 alle 13:30;

la struttura del mercato della ciliegia di via Padre Kolbe (di fronte al centro di raccolta) dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30; la domenica dalle 08:30 alle 13:30;

Il materiale potrà essere ritirato anche dalla sede dell’azienda che cura il servizio, in via Stoccolma dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30; e dalle 15:00 alle 17:00; il sabato dalle 09:00 alle 12:30 (resta chiuso la domenica).

Gli utenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e cartella Tari dell'intestatario dell'utenza.

Gli abitanti appartenenti alla zona sperimentale di Sant'Andrea dovranno ritirare solo un mastello e le buste.

Tutti coloro che possiedono già i mastelli, continueranno a utilizzarli secondo quanto previsto dal nuovo progetto, osservando il nuovo calendario dal 02.03.2020. Gli altri 2 mastelli in eccedenza potranno essere conferiti ai Centri comunali di Raccolta per un appropriato smaltimento.

***** DETTAGLI SULLA DISTRIBUZIONE DELLE BUSTE *****

Le buste possono essere ritirate presso:

l’infopoint di Energetikambiente – Pianeta Ambiente in via Stoccolma 7 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Il point resta chiuso la domenica;

i due Centri Comunali di Raccolta di Carrara Salsello e via Padre Kolbe, secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. La domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00;

Dal 01 aprile 2020 saranno disponibili ulteriori 4 distributori automatici in diversi punti della Città.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero verde dell’azienda Energetikambiente – Pianeta Ambiente, 800.032.488.