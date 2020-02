Nicola Pertuso: "Torre Calderina può diventare uno straordinario polo di attrazione turistica"

È stato ed è senz’altro tra i protagonisti del percorso di riqualificazione dell’area naturale e costiera che va da Molfetta a Bisceglie. E ora che il futuro di torre Calderina sembra finalmente roseo, Nicola Pertuso guarda con fiducia al domani. Imprenditore che ha sempre avuto a cuore le sorti del territorio, si dice convinto che una svolta non solo sia necessaria, ma addirittura possibile.

Nicola Pertuso, quanto è importante il recupero di torre Calderina per la comunità molfettese, biscegliese e pugliese?

«Parliamo di un bene da tutelare. Risale al XVI secolo ed è importantissimo per l’identità dei molfettesi, ma anche dei pugliesi. Nel nostro territorio non ci sono molte torri di avvistamento e difesa, e una di queste è proprio torre Calderina. Quindi è senz’altro un bene dallo straordinario valore architettonico».

Anche dal punto di vista simbolico ha un valore speciale.

«Credo nei simboli e torre Calderina è l’emblema della difesa del nostro territorio perché storicamente era una torre di difesa e mi fa pensare quindi a una fortificazione rassicurante. Fa pensare alla tutela della comunità, quindi di noi stessi».

In prospettiva cosa può diventare torre Calderina?

«Credo fermamente possa diventare un grande polo di attrazione turistica. Il suo recupero conservativo era la base di partenza, poi ha preso direzioni differenti. Personalmente confido che possa diventare uno straordinario centro di esperienze ambientali. Non dimentichiamo che la zona ospita una splendida oasi, apprezzata per molti motivi, in primis perché meta di sosta degli uccelli migratori».

Natura e turismo, un binomio inscindibile.

«Sarebbe bello creare un percorso anche con altre realtà vicine e importanti sotto il profilo naturalistico. Questi non sono solo percorsi legati alla balneazione, ma finalizzati alla scoperta della natura e alla valorizzazione della cultura. Si pensi che la via Francigena passa di qui».

In prospettiva questo binomio può fare la differenza?

«Tutti i dati ci danno ragione perché il turismo naturalistico è in grandissima espansione. I turisti vanno alla ricerca di oasi naturali e la costa tra Bisceglie e Molfetta potrebbe essere un grande attrattore turistico. Ma solo se ci sarà una sinergia tra le amministrazioni e gli enti istituzionali».

Entro quanto tempo secondo lei tutto questo diventerà realtà?

«A sentire i tecnici che se ne sono occupati, i finanziamenti sono già stati stanziati. Ora si dovrà procedere con gli appalti. Insomma, stiamo entrando nel cuore del progetto. Sarà importante anche il contorno, in realtà ben più che contorno. Sono stati stanziati per esempio 1,2 milioni per ripristinare la strada, per ricostruire i muretti a secco e puntate su diversi altri servizi».

Lei ha lottato tantissimo per questo traguardo. Quanto è stato difficile?

«La popolazione ha sempre coniugato il nome di torre Calderina allo scarico della fogna di Molfetta, quindi ne aveva un’immagine negativa. Di proposito invece abbiamo voluto ribaltare questo concetto adoperandoci nella riqualificazione di quell’area, facendo sì che da essere una località associata a un disagio potesse diventare luogo di attrazione».

Il Villaggio Lido Nettuno, di cui lei è autentica mente, è stato importante per questo processo di “riappropriazione”.

«Abbiamo cambiato il logo della nostra struttura, mettendo in risalto che siamo nell’oasi di torre Calderina. Di fatto la promuoviamo dal 2011. Nel concreto abbiamo lavorato con biologi marini, educatori ambientali, clienti e collaboratori nella pulizia e nella salvaguardia di quel tratto di costa, che oggi è riconosciuto come uno dei più belli sotto il profilo naturalistico».

Ha avuto mai la sensazione che questa lotta potesse non andare a buon fine?

«Sono sempre stato convinto che potesse andare a buon fine, ma in alcuni momenti ammetto di essermi scoraggiato. Devo riconoscere che la tenacia porta a risultati. Non a caso sono stati finanziati i progetti e ora stiamo andando nella giusta direzione».

Cosa spera ora?

«Bisognerà seguire le fasi di ristrutturazione della torre e di sistemazione delle ciclovie che portano da Molfetta e Bisceglie. Nel nostro villaggio ci adopereremo per le visite alla torre partendo dal villaggio. In futuro sarebbe bello condividere la gestione di torre Calderina con le altre realtà individuate e coinvolte».

Una costruttiva esperienza di cooperazione.

«Abbiamo già fatto un’esperienza importante su Torre dei guardiani, primo centro visita del parco dell’Alta Murgia. Stilare un calendario annuale per regolamentare la collaborazione tra associazioni sarebbe una strada speciale da seguire».