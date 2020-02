«Il paziente di Bisceglie negativo al corona virus, non facciamoci prendere dal panico»

Il direttore del dipartimento Politiche della salute, Vito Montanaro, ha diffuso la seguente dichiarazione: “Anche se non si trattava di un caso sospetto, il paziente di Bisceglie, trasportato presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari, è risultato negativo a tutti i test eseguiti, compreso quello per il nuovo Coronavirus. Il paziente sta bene e non ha nessun problema. Ancora una volta, l’invito è a non farsi prendere dal panico. Il solo fatto di provenire dalla Cina non giustifica allarmi né sanitari né tantomeno mediatici.

La gestione del caso ha, comunque, permesso di testare sul campo, ancora una volta, la tempestività della presa in carico dei pazienti e della diagnostica specialistica di alto livello dei centri regionali di riferimento. Il lavoro della task force e il protocollo operativo consentono di poter tranquillizzare la popolazione pugliese”.