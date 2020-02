​L'ultimo saluto a Dino Pisani

Bisceglie in lutto in queste ore. Si è spento, dopo una lunga malattia, all'età di 67 anni Corrado Pisani, per decenni titolare di un noto laboratorio di analisi di Bisceglie. Il dottor Dino Pisani lascia la moglie prof. Maresa Fata ed i figli Paolo e Lucia.

La salma sarà traslata lunedì 10 febbraio alle 9 dalla Sala d’Accoglienza della parrocchia di San Silvestro alla parrocchia di S. M. di Passavia, dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa.