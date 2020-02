Giornata Mondiale della Radio a Bisceglie

La radio è un mezzo straordinario che promuove la complessità e la ricchezza delle nostre società. A livello globale, la radio rimane il mezzo maggiormente utilizzato per raggiungere il più vasto pubblico. Giovedì 13 febbraio 2020, dalle ore 12:00 alle 13:00, in occasione della Giornata Mondiale della Radio giunta alla IX Ed., lo studio radiofonico di Radio Centro Bisceglie, (fm 93.1, in diretta streaming video sulla pagina ufficiale facebook e su www.rcsbisceglie.it,) terrà una trasmissione speciale “Faremo tanta strada, INSIEME - La strada verso il 2030”, condotta dai Giornalisti Pino Di Bitetto e Mino Dell’Orco.

Obiettivo della trasmissione è quello di informare gli ascoltatori a riflettere su alcuni goal in AGENDA 2030: è necessario mettere in evidenza la radio come racconto dell'esperienza della diversità della società. Essa funge da arena per tutte le voci per parlare di temi.

Nel corso della trasmissione interverranno: Pina Catino – Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie intorno agli argomenti di Istruzione ed educazione di qualità, mobilità, città inclusive, salute e benessere”; per il II Circolo Didattico cittadino “Prof. Arc. Caputi”, il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Tedeschi e la docente Agata Angelico – Referente del Progetto UNESCO; dott. Sabino Piccolo - Direttore Sportivo Scuola di Ciclismo “G. Cavallaro”; dott.ssa Marianna Preziosa - Presidente Associazione BICILIAE di Bisceglie. Le conclusioni saranno affidate al dott. Leo di Pinto - Direttore di Radio Centro Bisceglie.

La Giornata Mondiale della Radio è stata istituita nel 2012 dall’UNESCO per ricordare l’anniversario della prima trasmissione delle Nazioni Unite, avvenuta il 13 febbraio del 1946. Tale evento costituì l’inizio di una nuova era nel campo delle comunicazioni di massa e, soprattutto, ricorda ai popoli più fortunati che, per quelli più poveri, l’esistenza della radio è fondamentale perché diviene garanzia per la libertà di espressione. La trasmissione gode dei Patrocini della Regione Puglia-Presidente del Consiglio e della Città di Bisceglie.