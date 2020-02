Cartelle della Tari a Bisceglie, interviene il Garante del Contribuente

E’ scattata una verifica sulla legittimità della delibera del Comune di Bisceglie in merito all’approvazione del regolamento e della tariffa della Tari da parte del Garante del Contribuente per la Puglia.

Lo ha comunicato lo stesso Garante al ricorrente, il commercialista biscegliese Gaetano Simone, che aveva sollecitato l’intervento dell’organismo di controllo a nome di alcuni suoi assistiti. Nei giorni scorsi la notifica dell’apertura del procedimento è arrivata a Palazzo di Città che ora dovrà fornire tutti i chiarimenti necessari per la decisione. In particolare nella richiesta di intervento al Garante si lamentava «che il Comune di Bisceglie avrebbe adottato il regolamento e la Tariffa Tari in violazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 296 del 2006».

Il Comune dovrà chiarire la sua posizione entro 30 giorni. Qualora non dovesse riuscire a convincere il Garante della bontà dei suoi atti, potrebbe spalancarsi la strada all’impugnazione delle cartelle Tari da parte di tutti i cittadini biscegliesi.