​Galizia: «Mai più tragedie come quella di Bisceglie. I fondi ci sono. Utilizziamoli bene»

«La sicurezza stradale è un tema sul quale va posta la giusta attenzione », così dichiara in una nota la Parlamentare Francesca Galizia del Movimento 5 Stelle.

«Gli incidenti stradali sono in Italia la prima causa di morte per i giovani tra i 20 ed i 30 anni. Quello mortale accaduto sulla strada provinciale che dalla città di Bisceglie porta allo svincolo per Ruvo e Corato non è purtroppo il primo. La scomparsa del giovane Francesco Di Molfetta fa piangere tutta la città e ed io non posso - dice l'On. Galizia - che esprimere tutto il mio cordoglio nei confronti della famiglia e di tutta la comunità biscegliese.

Dobbiamo agire per impedire che altri fatti così accadano ancora e lo dobbiamo fare anche sul fronte della sicurezza delle nostre strade comunali e provinciali sulle quali troppo spesso si consumano tragedie.

In tal senso, di misure per il rilancio degli investimenti sui nostri territori ne abbiamo previste. La legge di Bilancio 2020 - ricorda l'Onorevole Galizia - prevede, tra le altre cose, una serie di Fondi destinati agli investimenti da parte degli enti locali. La prima misura prevista in chiave di “sostenibilità” è l’incremento, operato dalla Manovra 2020, dei contributi destinati ai Comuni per la messa in sicurezza di edifici e territorio. Rispetto alla Legge di bilancio dello scorso anno, infatti, la nuova Manovra stabilisce un aumento da 4,9 a 8,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai Comuni (nell’arco temporale 2020-2034) includendo, appunto, la possibilità di realizzare anche interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, e non più solo per la loro messa in sicurezza.

L’ammontare del contributo ad ogni Comune - precisa la Deputata pentastellata -, stabilito con decreto ministeriale, sarà assegnato tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità: a) Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) Investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) Investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.



Le risorse, dunque, a sostegno di interventi per la messa in sicurezza delle nostre strade ci sono - conclude la Galizia -, bisogna solo impegnarsi per utilizzarle al meglio, così da riuscire a ottenerne il massimo risultato».