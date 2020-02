Anche a Bisceglie non sono mancati momenti di tensione per il forte vento che si è abbattuto sulla Puglia causando disagi e provocando danni.

Lo scorso mercoledì 5 febbraio «in ottemperanza a quanto diramato dalla Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo di criticità inerente alle forti raffiche di vento sul nostro territorio, il Nucleo Guardia Ambientale di Bisceglie - scrive in una nota il Comandante Savino Casardi - ha attivato una squadra che ha notato in zona Carrara Abate Tonio, un grosso palo della Telecom spezzato alla base e mantenuto solo da un piccolo ramo di una pianta rampicante. Tenendo conto che in prossimità del palo era presente un cavo dell'azienda elettrica esisteva il pericolo anche della rottura del cavo elettrico, per questo motivo le nostre guardie hanno attivato telefonicamente sia hai Vigili del Fuoco che il servizio emergenza della Telecom. Abbiamo comunicato il tutto alla Polizia Locale di Bisceglie che però era impegnata in quel momento in altri delicati interventi. Per questo abbiamo messo in sicurezza il palo noi stessi legandolo con una corda ad un cancello privato, ma fino a ieri a mezzogiorno nessuno è ancora intervenuto, si chiede a chi di dovere di intervenire quanto prima».