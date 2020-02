Provinciale Corato-Bisceglie. «Da bambina testimone di un incidente mortale, non lo dimenticherò»

Il terribile incidente che l'altro giorno è costato la vita a un giovane di 30 anni, ha riacceso il dibattito sulla pericolosità della provinciale Corato-Bisceglie, sulla quale tanti automobilisti sono morti o rimasti feriti.



Di seguito, la testimonianza di una lettrice residente a Bisceglie che racconta anche di episodi vissuti in prima persona.

«5/2/2020 “Bisceglie: scontro su strada per Corato. Muore un trentenne carbonizzato”. 8/07/2018: “Grave incidente sulla Bisceglie-Corato. Quattro feriti”. 4/12/2008 “Incidente sulla Corato-Bisceglie: quattro vittime”. 16/3/2014 “Incidente sulla Bisceglie-Corato. Muore sul colpo un ragazzo ruvese”. 11/3/2018 “Bisceglie-Corato: furgone contro un muretto, muoiono due fratelli. Arrestato il ragazzo al volante dell’altra auto: era ubriaco”.

Questi sono solo alcuni articoli che da anni, puntualmente, compaiono sulle nostre testate in riferimento ad una tratta di strada, la Bisceglie-Corato, che ormai può essere definita ed inserita in quelle tratte stradali “mortali”. Chi non ricorda l’incidente che coinvolse i lavoranti dell’atelier “Graffiti? Chi non ricorda gli incidenti che in passato, quando la strada era ancora molto stretta all’altezza di Via S. Andrea, coinvolgeva quasi quotidianamente, soprattutto nel fine settimana, i ragazzi che si recavano in auto presso la celebre discoteca sita a Corato?



Io ricordo uno di questi incidenti: ero con la mia famiglia nella casa di campagna della mia nonna materna, in via san Andrea, era sera e stavamo chiacchierando sulla veranda. Ad un colpo abbiamo sentito un rumore fortissimo, uno schianto e dopo delle urla e la disperazione. Io ero piccola, ma ricordo che mio fratello ed altri più grandi si sono subito avvicinati ed hanno chiamato l’ambulanza. Dopo i ricordi diventano confusi: urla, qualcuno per terra, alcuni che cercavano di calmare i ragazzi in stato di agitazione. Ricordo però che erano ragazzi, si erano solo ragazzi che magari andavano fuori città per divertirsi o per accompagnare qualcuno.

Ho percorso quella strada, anche più volte al giorno, per quasi sette anni, e posso solo dire che è una strada della morte. Nonostante il limite di velocità, nessuno lo rispetta; manca un’ illuminazione adeguata e mancano dei controlli, fissi o mobili, che facciano da deterrente a coloro che intendono andare velocemente o sorpassare.

Più volte mi sono trovata nell’assurda situazione in cui venivo sorpassata indiscriminatamente a destra o a sinistra. Spesso, soprattutto al week end, mi è capitato di vedere ragazzini al volante e posso assolutamente asserire che il più delle volte avessero appena iniziato o finito qualche “festeggiamento”.

Quante altre persone devono ancora morire affinché si prendano provvedimenti per far si che le persone capiscano che bisogna usare buon senso e rispettare il codice della strada. spostarsi deve essere una necessità o un piacere, non dovrebbe destare terrore per coloro che si mettono sulla strada. Spero che presto le amministrazioni di competenza prendano provvedimenti in merito».