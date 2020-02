Incidente mortale, il cordoglio del Sindaco Angarano

«E' una giornata molto triste per la nostra Comunità. Siamo profondamente addolorati per la perdita di Francesco Di Molfetta, nostro giovane Concittadino, in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri. A quell’età si hanno tanti progetti, sogni, speranze, aspettative. Tutto spazzato via con crudeltà in un istante. A nome dell’Amministrazione e della Città, ci uniamo al dolore della famiglia, facendole sentire forte il nostro affetto e la nostra vicinanza”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.