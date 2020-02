Pubblicato l’avviso per la nomina di scrutatore, priorità a disoccupati e studenti senza lavoro

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie l’avviso per la nomina di scrutatore in occasione delle elezioni referendarie, regionali ed altre eventuali che si terranno nell’anno 2020. Il sorteggio pubblico sarà effettuato tra coloro che siano iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego o studenti che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, a condizione che siano regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare priorità a disoccupati e studenti senza lavoro per sostenere chi non ha un reddito fisso”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un segnale di attenzione verso chi è più in difficoltà. Come sempre il sorteggio sarà pubblico ed aperto a tutti”.

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda alla Commissione Elettorale Comunale compilando il modulo disponibile all'Ufficio Elettorale, scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.bisceglie. bt.it e allegato al presente comunicato insieme all’avviso pubblico.

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21 febbraio 2020. Per tutte le modalità e informazioni è possibile consultare il sito web del Comune di Bisceglie o la App Municipium.