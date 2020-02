Scontro sull'utilizzo della posta elettronica certificata del Presidente del Consiglio comunale

Non c’è pace per la politica biscegliese. L’ultimo caso in ordine di tempo è scoppiato in merito all’uso della posta elettronica certificata del Presidente del Consiglio comunale Gianni Casella utilizzata dal suo vice Luigi Di Tullio per inviare lo schema di bilancio ai consiglieri comunali.

«Ritengo che nella fattispecie – ha scritto in una nuova mail certificata Gianni Casella - non poteva essere utilizzata la mia Pec per l'invio in quanto essendo la stessa intestata al sottoscritto qualsiasi atto inviato ha necessità, se utilizzata dai dipendenti degli uffici preposti di una mia preventiva autorizzazione, peraltro seppur assente gli atti potevano essere inviati al sottoscritto che previo controllo degli stessi avrebbe comunque potuto inviarli dalla stessa Pec. E' evidente che la procedura seguita risulta alquanto anomala certamente dovuta ad un errore in buona fede cui chiedo di porre rimedio con estrema urgenza».

Una procedura che non è passata inosservata alle opposizioni che già preannunciano una nuova battaglia sulla legittimità degli atti conseguenti.