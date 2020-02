Consiglio comunale, ​Spina: «Al peggio non c'è mai fine»

«Al peggio non c’è mai fine: la barzelletta di un conto consuntivo che la maggioranza e il dirigente Pedone hanno applicato, in tutti i suoi aspetti, allo schema di bilancio e allo schema di Dup approvato 3 mesi fa (hanno avuto il dono della preveggenza?). Queste palesi illegalità e falsità che stanno danneggiando le tasche dei cittadini e alterando la fisiologica partecipazione e la veridicità dei conti pubblici (con palese occultamento di debiti fuori bilancio) stanno determinando il costante abbandono dell’aula da parte delle opposizioni (oggi anche il consigliere Mauro Sasso si è sentito letteralmente preso in giro e ha abbandonato l’aula). Situazione gravissima perché fare in tutta fretta atti peggiori (falsi?) di quelli di prima non risolverà i problemi della città». Così Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione, al termine della seduta di ieri del Consiglio.