​Giornata della Memoria​, gli alunni della Monterisi in collegamento video con Liliana Segre

Onorare la memoria storica, senza passare da slogan urlati, per docenti ed alunni significa lavorare ad un progetto permanente di studio della Storia che passa attraverso tutte le discipline e che raggiunge il culmine nella Giornata della Memoria, in cui non si celebra il rito del ricordo ma il culto della memoria affinchè "i giovani sappiano , capiscano ... per sperare che quell'indicibile orrorenon si ripeta..." (Elisa Springer).

Di fatto la Giornata della Memoria è diventata parte integrale dell'offerta formativa della Scuola Monterisi e l’Olocausto è visto come paradigma di tutte le stragi della storia passate e presenti.

Il treno della memoria della Scuola Monterisi é partito il 20 gennaio con il collegamento streaming in diretta dal Teatro degli Arcimboldi di Milano con la Senatrice Liliana Segre. Gli alunni hanno potuto fruire dell'importante incontro-testimonianza durante il quale la Senatrice ha raccontato la propria storia.

Il 27 e 28 gennaio il Teatro a Scuola con La sposa di Auschwitz della compagnia Arterie Teatro e con Rukeli, l'albero che sapeva danzare della compagnia Malalingua ha raccontato ai ragazzi le vicende di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro paese offrendo contenuti toccanti con delicatezza e forza allo stesso tempo.

Gli alunni sono stati protagonisti di tre lavori nell'ambito del progetto d'Istituto "Lo spazio della memoria" in cui la musica della Shoah ha giocato un ruolo centrale.

Nelle tre rappresentazioni gli alunni sono stati guidati dai docenti nell'esecuzione di musica strumentale e corale d'insieme, performance di body percussion, attività musicali di danza, gestuali e di movimento e letture di brani.