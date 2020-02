L'avvocato delle opposizioni: «Non esiste un’ordinanza del Tar che respinga l’istanza cautelare»

Nuovo capitolo della battaglia legale in corso tra le opposizioni consiliari e l'amministrazione comunale. Questa volta, in realtà, al centro del contenzioso sono i comunicati stampa diffusi dalle parti dopo la fissazione dell'udienza di merito da parte del Tar Puglia sul ricorso presentato dai consiglieri di opposizione.

Riceviamo e pubblichiamo una precisazione dell'avv. Antonio Guantario, il legale che sostiene l'istanza dei ricorrenti:

«L’articolo, nel riportare la notizia della trattazione dell’istanza cautelare, ha correttamente riferito che l’istanza è stata cancellata dal ruolo dal Tar, con contestuale fissazione della trattazione del merito alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2020.

Il Tar non si è espresso sull’istanza cautelare. In realtà, a seguito dell’istanza di cancellazione della stessa avanzata dalla difesa dei ricorrenti, e a fronte della disponibilità del Collegio a fissare il merito a breve, non vi è stata alcuna pronuncia del Tar sul periculum e sul fumus, così come si lascia intendere nell’articolo, appiattito come sembra sul pensiero del Sindaco Angarano, parte in causa, che a sua volta attribuisce erroneamente al Tar un qualche pronunciamento sui necessari presupposti di legge che devono sostenere la concessione di un provvedimento cautelare. Semplicemente, la difesa tecnica dei ricorrenti ha ritenuto di far cancellare dal ruolo l’istanza cautelare al fine di far pronunciare quanto prima il Tar, sul merito della causa, a cognizione piena e non limitata così come accade in sede cautelare.

Non è dunque vero che il Tar “….ha ritenuto non sussistenti gli estremi delle ventilate esigenze cautelari, in particolare ritenendo - all’esito della breve discussione - non ravvisabile il presupposto del periculum (pregiudizio grave ed irreparabile)”.

Difatti, non esiste un’ordinanza del Tar che respinga l’istanza cautelare.

Esiste il dato di fatto che il 23 marzo 2020 il Tar ha fissato la Camera di consiglio per la decisione finale del ricorso».