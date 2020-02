Venerdì 31 gennaio 2020 presso l’hotel Salsello si è svolta la diciottesima edizione del Premio Professionalità, organizzato dal Rotary Club Bisceglie per premiare le personalità biscegliesi distintesi per l’impegno professionale e gli importanti traguardi raggiunti, accomunate da un “forte sentire” verso il valore etico delle proprie attività. Ad aprire la serata i saluti di Caterina Bruni, Presidente Rotary Club Bisceglie. Il Premio Professionalità 2019-20 è stato assegnato a:

Domenico Baldini, ginecologo, direttore scientifico del centro “Momò Fertilife” con la seguente motivazione: “Per la passione e le competenze con cui nell’ambito medico della procreazione assistita ha saputo cogliere ed interpretare le istanze della società contemporanea”;

Mariuccia Lafranceschina, stilista e fondatrice della casa di moda “Mariuccia Milano” con la seguente motivazione : “Stilista e designer di forte personalità, capace di coniugarele esigenze della quotidianità al desiderio di eleganza della donna contemporanea”;

Bianca Consiglio, grafic designer con la seguente motivazione: “Per la creatività e la ricerca innovativa nell’ambito della comunicazione che l’hanno proiettata nel gotha della grafica internazionale”.

Durante le premiazioni gli artisti Raffaele D’Ercole e Gianluigi Belsito hanno messo in scena un piccolo saggio dello spettacolo “Hotel Dorian Gray” che debutterà domenica 9 febbraio proprio nel salone dell’hotel Salsello alle ore 18, già sold-out, e in replica straordinaria alle ore 21, per una raccolta fondi a favore della Caritas.

Al termine della serata, Pierpaolo Sinigaglia, assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata, Sergio Sernia, ha ringraziato i premiati, gli assessori Domenico Storelli e Loredana Acquaviva presenti alla manifestazione e tutto il pubblico.