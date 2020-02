Naglieri: «Bocciata la politica dell’ostruzionismo»

“Il non accoglimento dell’istanza cautelare formulata nel ricorso al Tar contro il Prefetto e il Comune di Bisceglie dai consiglieri comunali di opposizione Spina, Napoletano, Capurso, Russo, Preziosa e Amendolagine rappresenta una sonora sconfitta per chi continua a fare ostruzionismo su tutti i fronti per impedire l’operato dell’Amministrazione sperando, in questo modo, di poter tornare al potere. Dopo un anno e mezzo dal termine delle elezioni, non si rassegnano ancora a lasciar governare altri, non se ne fanno una ragione. E per tornare alle poltrone non esitano a fare una pioggia di ricorsi al Tar che si ripercuotono negativamente sulla macchina amministrativa, sui dipendenti e, soprattutto, sui cittadini, che vedono importanti servizi ridimensionati o interrotti, come il servizio di trasporto scolastico. Al momento hanno già presentato ben tre ricorsi, dei quali uno addirittura contro il Prefetto. E, come se non bastasse, ne ipotizzano allusivamente già altri con i quali impugnare la riadozione degli atti in consiglio comunale, che stiamo portando a termine nel rispetto della sentenza del Tar e delle prerogative di tutti consiglieri comunali. Insomma, un modo di fare politica condito da quotidiane bugie, mistificazioni e toni sopra le righe, che non ha alcun rispetto per le istituzioni né tiene in minima considerazione il bene dei cittadini”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore alle attività produttive del Comune di Bisceglie.