Coronavirus, un biscegliese sulla nave da crociera bloccata a Civitavecchia

C'è anche un biscegliese sulla nave Costa Smeralda bloccata ieri al porto di Civitavecchia per il sospetto di due casi di Coronavirus.

Fortunatamente, nella tarda serata di ieri, le analisi svolte presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo: non si tratterebbe del virus che sta terrorizzando il mondo.

Si tratta di due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, in isolamento nell'ospedale di bordo della Costa Smeralda. Solo la donna ha febbre, presenta "lievi sintomi influenzali". Il compagno non ha manifestato sintomi ma è stato isolato per precauzione. Per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere o confermare il contagio con il coronavirus sono stati inviati i prelievi all'ospedale Spallanzani di Roma. La coppia era arrivata da Hong Kong all'aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. Sulla nave ci sono 751 cinesi compresi quelli di Hong Kong di cui 374 imbarcati a Savona.

Quindi, nessun pericolo contagio per il biscegliese che è a bordo. Nelle prossime ore si saprà quando i passeggeri potranno lasciare la nave.