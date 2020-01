Fermata un'auto con targhe rubate a Bisceglie

Tre persone, tutte originarie di Andria e già note alle forze dell'ordine, sono state fermate e arrestate l'altro pomeriggio sulla strada esterna Boccotero a Corato.

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria, impegnata a contrastare i furti di autovetture e il mercato illegale dei ricambi, era alla ricerca di una berlina munita di targa risultata rubata a Bisceglie il 22 ottobre scorso che compariva nei sistemi di videosorveglianza in occasione di diversi furti d’auto commessi nella zona.

L’autovettura, con le suddette targhe rubate, non è risultata oggetto di furto, né immatricolata in Italia. Nel corso della perquisizione veicolare, i militari operanti hanno rinvenuto materiale ed attrezzi utilizzati per i furti di auto, arnesi da scasso, due targhe di nazionalità tedesca e due targhe italiane, un dispositivo per inibire sia le comunicazioni radio delle forze dell'ordine che i localizzatori gps, due centraline elettroniche ed abbigliamento vario utilizzato per camuffarsi.

Per i tre occupanti sono così scattate le manette per riciclaggio e furto aggravato. Successivamente sono stati condotti nel carcere di Trani.