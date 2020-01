Sorpresi mentre cedono dose di stupefacente a Bisceglie: arresti domiciliari per due ragazzi

Ieri pomeriggio in agro di Bisceglie, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Trani, a seguito di attività investigativa, si sono posti sulle tracce di due spacciatori, un pregiudicato di 25 anni ed un incensurato di 19 anni, sorpresi mentre cedevano sostanza stupefacente ad una donna residente a Trani.

Prontamente intervenuti, i poliziotti sono riusciti a fermare le tre persone e sequestrare la dose di stupefacente ed il denaro oggetto dello scambio.

Sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso della somma di 900 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, custodita all’interno della vettura da loro utilizzata. A seguito di perquisizione domiciliare, inoltre, all’interno dell’abitazione di uno dei due arrestati sono stati rinvenuti e sequestrati altri 1000 euro in contanti, numerosi telefoni cellulari con sim telefoniche differenti e materiale per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Entrambi sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.