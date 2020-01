Nasce "Visit Puglia Imperiale", la rete turistica per diffondere le eccellenze del territorio

«La più grande rete turistica per lo sviluppo del nostro territorio». È stato presentato a Barletta, nella sede del Patto territoriale Nord Barese Ofantino, il progetto di marketing turistico-territoriale integrato, denominato “Visit Puglia Imperiale”, il nuovo strumento di promozione e programmazione realizzato da Esselle Consulting, Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, Rete del Mediterraneo, Fondo Consul.

«La rete contratto “Visit Puglia Imperiale” - spiegano nasce per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti attraverso l’esercizio in comune di attività volte a sviluppare un’offerta turistica più ampia e completa, che valorizzi il territorio della Puglia Imperiale.

Una delle prime azioni è stata quella di elaborare un piano promozionale ad hoc, che partendo dalla situazione attuale di generale frammentazione di azioni promozionali, ha guardato al territorio come un insieme di peculiarità e di elementi diversi tra loro ma uniti in un unicum sotto il marchio territoriale “Puglia Imperiale”.

Saranno programmate azioni di rilevanza istituzionale, in cui oggetto della promozione è la destinazione Puglia Imperiale, intesa come insieme delle specificità territoriali e delle opportunità integrate di visita ai Comuni dell’area Bat e Bari, e azioni di rilevanza promo-commerciale, in cui oggetto della promozione è il territorio ed i prodotti tipici territoriali.

Deve essere l’intera destinazione a muoversi e lo deve fare in modo adeguato passando dalla promozione indistinta del territorio alla proposta di concrete offerte di soggiorno, in grado di far percepire al consumatore di poter godere di un’esperienza di viaggio unica attraverso le diverse opportunità di fruizione turistica disponibili (cultura, enogastronomia, circuito delle masserie, città d’arte, le Terme, la rete portuale, ecc)».

Alla conferenza stampa sono intervenuti Nicoletta Lombardi (Presidente Rete Visit Puglia Imperiale), Enzo Dota (Presidente Rete del Mediterraneo), Michele Patruno (Presidente Patto territoriale nord barese ofantino e vice presidente della Rete Visit Puglia Imperiale).