​“La persona giusta”​, Sandra Petrignani dialoga con gli studenti dell'IISS Cosmai

Ieri mattina, Sandra Petrignani si è recata presso l’I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie per incontrare gli studenti e conversare sul suo libro “La persona giusta” (ed. Giunti). L’autrice ha spiegato agli alunni le sue scelte narrative, come ad esempio quella di trattare tre argomenti attualmente molto in voga: l’adozione, l’aborto, nonché i numerosi e appassionati riferimenti all’India, frutto della sua esperienza di giornalista culturale.

Sandra Petrignani, che si contraddistingue per il rigore della sua scrittura e per il fascino della narrazione, ha dialogato con una platea di studenti attenta e partecipe, rivelandosi “la persona giusta” anche per un coinvolgimento emotivo su tematiche ricche di spunti di riflessione per le giovani generazioni.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione del Circolo dei Lettori-Presidio del Libro e Universo Salute-Opera Don Uva di Bisceglie.