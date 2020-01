All'Istituto Cosmai il ​progetto “Teatri-amo la felicità”​

Venerdì 24 gennaio, alle ore 9:30, presso l'Auditorium dell’Istituto “S. Cosmai” sito in via Gandhi a Bisceglie, si terrà lo spettacolo conclusivo del progetto “Teatri-amo la felicità” svoltosi in collaborazione con il Rotary Club di Bisceglie, indirizzato a tutti gli alunni diversamente abili e ad alcuni normodotati con lo scopo di creare inclusione e cooperazione sociale utilizzando il linguaggio universale del teatro. “Teatri-amo la felicità” ha dato la possibilità di potersi esprimere attraverso i linguaggi del teatro e dell’arte, utilizzando la fantasia, l’esperienza ludica e laboratoriale, rendendo gli studenti gli attori protagonisti di un percorso di crescita.

Il fine di tale progetto è stato duplice: in primis, imparare l’arte dell’ascolto, imparare a gestire e a esprimere le proprie emozioni nonché prevenire le devianze giovanili; in secondo luogo, orientare gli alunni della scuola secondaria di primo grado verso una scelta più consapevole della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti, guidati dall’esperto Marco De Fazio, dagli insegnanti e dagli educatori, porteranno in scena uno spettacolo che prevede un importante coinvolgimento emotivo in un teatro senza barriere che ha favorito l’acquisizione di sicurezza e disinvoltura, il miglioramento della comunicazione, il consolidamento del rapporto con il proprio corpo e anche il potenziamento delle proprie energie creative.