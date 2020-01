​«Il botto in via Cosmai? Non c'entra il negozio di bevande h24»

«Nessuna relazione con il negozio di distribuzione bevande h24. Ma, soprattutto, nessun gruppo di 30 ragazzini che sostava nei pressi del locale ha fatto esplodere il petardo che ha scosso la notte dei residenti in via Sergio Cosmai a Bisceglie».

Il titolare dell’esercizio commerciale non ci sta ad essere associato all’evento finito sui media online di Bisceglie e lo fa allegando anche un video attraverso il quale si vede che il bidone utilizzato per far deflagrare il “botto di capodanno” sia stato preso da tre ragazzi giunti in moto che lo hanno recuperato davanti ad uno stabile ad almeno una trentina di metri dal suo negozio.

«Continuano – racconta – a screditare il mio esercizio commerciale, ma questa vicenda non ha nulla a che fare con il mio negozio e con i ragazzi che lo frequentano. Invece, quella sera sono arrivati in moto, hanno spostato il bidoncino della spazzatura, hanno fatto esplodere il petardo e sono andati via. Mentre sul marciapiede vi erano non più di tre-quattro ragazzi».