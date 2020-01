​La Banda della Città di Bisceglie​ in concerto a Bari per la Giornata della Memoria

Nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare la formazione di una “Cultura della Legalità” fra i giovani, in linea con le precedenti attività svolte negli anni 2018 e 2019, tenuto altresì conto dei benefici effetti conseguiti che stanno stimolando la favorevole reazione del contesto locale, il Comando Legione Carabinieri “Puglia” intende sviluppare una serie di attività tese a ricordare alcuni passaggi fondamentali della storia recente del nostro Paese.

La prima iniziativa in tal senso prende spunto dal “Giorno della Memoria” e sarà organizzata presso la Chiesa del Santissimo Redentore di Bari, articolata come segue:

-alle ore 19,30 del 21 gennaio p.v., avrà luogo un incontro con studenti delle scuole medie e superiori della Città, per rammentare la vicenda della Shoah, con particolare riferimento alla deportazione dei Carabinieri dalla Capitale, propedeutica al rastrellamento del ghetto ebraico in via Portico d’Ottavia.

La conferenza sarà a cura della Dott.ssa Massiah Grace, rappresentante della Comunità ebraica di Napoli e del Col. Alessandro Della Nebbia, Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Puglia”;

-alle ore 20,30 del 27 gennaio p.v. avrà luogo un concerto della Banda della Città di Bisceglie, diretta dal Maestro Benedetto Grillo (già Carabiniere, transitato poi nelle Aree Funzionali del Personale Civile del Ministero della Difesa, in servizio presso il Reparto Comando della Legione CC “Puglia”), con l’esecuzione di alcuni brani tratti dalle colonne sonore di film dedicati alla Shoah. All’incontro parteciperanno Autorità civili, militari e religiose locali, militari dell’Arma in servizio ed in congedo e relativi familiari, nonché giovani del Capoluogo pugliese.