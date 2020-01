Spina: «In fuga da Palazzo San Domenico. Perché scappano tutti?»

«Perché il segretario generale Fiore e il dirigente ingegnere ambientele Piscitelli, vincitore del concorso per la gestione del servizio di Igiene urbana di Bisceglie, decidono di dimettersi e andare via lasciando incarichi prestigiosi e molto ben remunerati?».

E' una delle domande poste dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che subito dopo affonda ulteriormente il colpo: «Sono persone che non accettano i compromessi e che decidono di non piegarsi alla sceneggiata che si fa beffe di leggi e di sentenze a cui stiamo assistendo in questi giorni? Il re oltre che nudo (coperto solo dalla sua arroganza politica) sta rimanendo solo: la fuga di assessori, dirigenti e personale da palazzo San Domenico è diventata impressionante. Ora rimangono solo due dirigenti, di cui uno sarà pure segretario comunale facente funzione. Un vero e proprio commissariamento fiduciario effettuato direttamente da Angarano. Altro che leggi e regolamenti».