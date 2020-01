​Bomba nella notte, le indagini con le immagini di videosorveglianza. I messaggi di solidarietà

Mentre le forze dell'ordine sono impegnate nelle indagini per risalire all'autore del gesto, anche attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, proseguono le prese di posizione, gli attestati di solidarietà e gli interventi di enti, istituzioni e rappresentanti della società civile sulla vicenda dell'ordigno fatto esplodere nelle immediate vicinanze della Farmacia Silvestris di Bisceglie.

"L'Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat esprime solidarietà a Sergio Silvestris, al suo staff e alla sua famiglia, per il vile attentato subito la notte scorsa con l'esplosione di un ordigno davanti alla sua farmacia. Siamo certi che Sergio non si farà intimidire, così come sta dimostrando in queste ore, in cui sta garantendo, insieme a tutto il personale, cui va il nostro apprezzamento, il proseguimento del pubblico servizio con l'apertura della farmacia. In questo momento difficile potrà contare sulla vicinanza di tutti noi e certamente delle istituzioni e dei concittadini biscegliesi. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine, che hanno prontamente avviato le indagini del caso, perché i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla giustizia".

Lo dichiara in una nota il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, Luigi d'Ambrosio Lettieri, a proposito della bomba fatta espoldere da ignoti, la notte scorsa, davanti all'ingresso della farmacia Silvestris a Bisceglie.

Sulla vicenda interviene anche il Direttore Bari - Bat di Confcommercio Leo Carriera: «Ho letto con sincero rammarico la notizia del vile atto delittuoso compiuto contro la Farmacia Silvestris e la mia solidarietà a Sergio ed alla sua famiglia non è formale. Ma questo episodio mi rende pensoso e preoccupato perché, pur avvezzo a sentire notizie di questo genere, il fatto è successo nella nostra città, dove vivono le nostre famiglie, i nostri figli, le nostre amicizie per i quali, ce ne rendiamo conto brutalmente, non c'è sicurezza per poter vivere una vita serena, laboriosa, a misura d'uomo. Nell'esprimere la vicinanza di Confcommercio e mia personale alla Famiglia Silvestris auspico che questi episodi non abbiano a ripetersi per il bene della città e di tutti coloro che operano e lavorano per la crescita economica, politica e culturale di Bisceglie».

Dello stesso tenore l'intervento della senatrice molfettese Carmela Minuto: «Sono vicina a Sergio Silvestris, vittima di un vile atto intimidatorio (una bomba ha danneggiato la sua farmacia nella notte scorsa). Sono certa che questo spregevole episodio non fermerà il suo impegno e la sua grande passione per la politica. All'amico, al politico e al professionista l'invito a non demordere e a proseguire con coraggio per la sua via».

E' intervenuto anche il deputato pugliese di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato: «Solidarietà all'amico e collega farmacista Sergio Silvestris per l'atto intimidatorio subìto questa notte ai danni del suo esercizio farmaceutico. Episodi come questo devono tenere alti i riflettori sulla criminalità e soprattutto non devono intimidire, invito pertanto l'amico Sergio a non lasciarsi scalfire e a proseguire a testa alta e con la determinazione di sempre. Chi si mette a servizio della propria comunità come professionista e politico mette in conto di correre qualche rischio, non che possa svegliarsi perché un ordigno ha fatto saltare il proprio esercizio. Sono sicuro che le Forze dell’Ordine sapranno fare luce su mandanti ed esecutori di questo ignobile gesto ed assicurare alle patrie galere i responsabili».