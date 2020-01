Boato nella notte, Silvestris: «Sarà stato un avanzo dei botti di Natale»

Nel primo pomeriggio sono arrivate le parole di Sergio Silvestris dopo il boato che ha scosso la notte di Bisceglie. Sul suo profilo Facebook l'ex deputato ha provato a sdrammatizzare: «Sarà stato solo un avanzo dei botti di Natale. Dimenticato in un cassetto e fatto esplodere davanti a una saracinesca a caso. Speriamo. Comunque sia, così come scrivo instancabilmente da tre mesi, SERENITÀ!».

Ma, intanto, le forze dell'ordine sono in piena attività per far luce su quanto accaduto intorno alle 2 di questa notte ed il mondo della politica e delle Istituzioni si stringe attorno al rappresentante di Forza Italia per far sentire la propria vicinanza in questo momento così delicato.