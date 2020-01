Bomba nella notte, la solidarietà delle istituzioni e della politica

“Ancora una volta ci ritroviamo a commentare episodi deprecabili e spiacevoli. La nostra forte vicinanza e solidarietà all’amico Sergio Silvestris ed alla sua famiglia per quanto accaduto la notte scorsa, un atto che ha destato preoccupazione nella cittadinanza e che condanniamo. Ribadiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché facciano luce sulla vicenda”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia Davide Galantino: «Esprimo solidarietà a Sergio Silvestris per il vile attacco subìto questa notte alla sua farmacia. Questi episodi non devono intimidire, anzi invito l'amico Sergio a proseguire a testa alta e con la determinazione di sempre.

“Esprimo la mia massima solidarietà a Sergio e Vito Silvestris, alla loro famiglia ed a tutti i collaboratori per l’esplosione di questa notte davanti la loro farmacia. Le forze dell’ordine stanno già accertando la dinamica di quanto avvenuto questa notte. Da parte del governo c’è la massima attenzione per garantire l’ordine pubblico e tutelare tutti i cittadini ed in queste ore stiamo lavorando per aumentare i presidi di sicurezza nell’intera Regione. Dinanzi ad ogni episodio delinquenziale invito sempre tutti a collaborare in fretta con la magistratura e le forze dell’ordine. Sappiamo tutti che lo Stato è più forte e i delinquenti non la faranno franca”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.



“Sono vicino ed esprimo la mia solidarietà a Sergio Silvestris ed alla sua famiglia per quanto accaduto questa notte. Credo fermamente che si debba fare una seria riflessione ed agire consequenzialmente al fine di tutelare tutta la nostra comunità, oltre che condannare senza indugio tali atti”. Così Gianni Casella, Presidente del Consiglio Comunale.

“Solidarietà all'ex europarlamentare Sergio Silvestris per l'ordigno esploso dinanzi alla farmacia di famiglia: legalità e sicurezza pilastri di politica e cittadini”. Commenta così l'on. Francesco Maria Amoruso (Movimento Politico Mediterraneo) l'episodio accaduto a Bisceglie che ha comportato danni alla saracinesca della farmacia e paura nel vicinato. “Quando la violenza si insinua nelle vite e nelle professioni di cittadini e amministratori - aggiunge - deve far scattare un campanello d'allarme, morale e sociale: la fiducia nelle Forze dell'Ordine è cardine per investire in una società attenta ai bisogni della colletività e funzionale alla quotianità di comunità e cittadini. Spiace riscontrare episodi simili in una terra da sempre attenta al rispetto per la legalità, ma purtroppo spesso abbandonata a se stessa. Io stesso nel dicembre 2009 ho personalmente sperimentato un episodio simile e posso capirne le conseguenze emozionali”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex Sindaco, ora consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina: «Apprezzo la dichiarazione di Sergio Silvestris, scevra da strumentalizzazioni di carattere politico come spesso fanno in altre circostanze altri personaggi. Piena solidarietà per l’aspetto umano e fiducia incondizionata negli organi di giustizia per l’accertamento delle responsabilità, che si tratti di scherzo o di altro gesto avente significato più serio e grave. Lasciamo stare in queste circostanze spiegazioni politiche, come ho sentito fare stupidamente in qualche circostanza, perché ricondurre a logiche politiche atti scellerati e delinquenziali non è coerente con la storia di questa città. Anche quando mi hanno bruciato una Audi A4 nuova di zecca sotto casa o mi hanno costretto al ricovero e ad un delicato intervento chirurgico al timpano, non ho mai attribuito responsabilità politiche a chicchessia, neanche a chi quotidianamente faceva opposizione con la “sciabola “ e non col “fioretto” come avviene oggi. Correttezza umana e fermezza politica sono state da sempre la storia costante della politica delle maggioranze e delle opposizioni che hanno fatto la storia della nostra città e noi abbiamo l’obbligo morale verso la nostra comunità di cercare di continuare questa tradizione di sana e forte politica, fatta con passione e senza inciuci, ma sempre nel rispetto pieno delle persone e soprattutto, degli avversari politici. La politica biscegliese sia ferma e unita e non tentenni mai di fronte al rispetto delle regole e delle persone».