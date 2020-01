Boato nella notte in via Imbriani. Indagano i carabinieri

Un boato ha scosso la notte dei biscegliesi. Una esplosione è stata registrata intorno alle 2 nelle immediate vicinanze della Farmacia Silvestris in via Imbriani, in pieno centro cittadino.

Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose o persone. Sul posto in pochi istanti sono giunti i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini.