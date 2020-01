Documenti spariti dalle cartelle riservate, Spina: «Ora scatta la denuncia»

Non si è fatta attendere la contro-replica di Francesco Spina, consigliere di opposizione, alle parole del Sindaco Angelantonio Angarano sul caso dell'archiviazione dei documenti di bilancio nelle cartelle telematiche personali.

«Angarano confessa il fatto e ci mette la faccia: è lui quindi - scrive Spina - ad aver dato indirizzo di accedere nella mia sezione riservata, custodita e riservata ai consiglieri con password segreta. Oggi mi recherò personalmente presso la polizia postale per denunziare l’abusivo accesso e l’abusiva sottrazione di tutti gli allegati ai documenti dei consigli comunali 2019. Angarano conosce bene la circostanza che sull’amministrazione trasparente si pubblicano solo gli atti esistenti giuridicamente e non quelli annullati e cancellati dal TAR, a meno che anche qui non voglia confessare un altro suo abuso personale. Nè risultano allegati i documenti delle cartelline dei consiglieri comunali.

Purtroppo il nervosismo evidente che sta manifestando verso tutti coloro che lo stanno abbandonando lo porta ad assenza di lucidità e a confessare finalmente che dietro alle gaffes e illegalità della sua macchina amministrativa c’è proprio lui con le sue direttive. Angarano capirà presto che le condanne del TAR non sono un premio che gli permette di avere più tempo degli altri sindaci italiani e neanche un bonus per violare tutte le procedure come lui sta facendo nel riadottate gli atti. Nell’ordinamento italiano le condanne della giustizia amministrativa sono una sanzione.

E se lui sbaglia di nuovo come sta facendo, “l’arbitro” per difendere i cittadini dai suoi strafalcioni, non potrà che espellerlo con un bel cartellino rosso. Chieda scusa Angarano ai consiglieri comunali per l’accesso da “grande Fratello” nella sezione riservata ai consiglieri comunali. Negli USA sarebbe un reato federale qui da noi un semplice reato per molteplici violazioni di legge. Stamattina restituirò la password al comune, visto che Angarano entra comodamente quando vuole nella nostra sezione riservata. Vergogna anche per quest’altro abuso mai successo prima nel nostro Comune».