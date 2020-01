Il benvenuto del Sindaco Angarano al neo Comandante dei Carabinieri di Bisceglie

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha ricevuto a Palazzo di Città il Sottotenente Giuseppe Remini, nuovo Comandante della tenenza dei Carabinieri di Bisceglie. “È stata l’occasione per dare al Sottotenente Remini il benvenuto nella nostra Comunità e augurargli buon lavoro, all’insegna della leale e fattiva collaborazione istituzionale che storicamente contraddistingue i rapporti tra Comune e Arma, funzionale all’obiettivo comune di tutelare la sicurezza e la legalità nella nostra Città”, ha sottolineato il Sindaco Angarano.

“In questo senso abbiamo assicurato al nuovo Comandante la massima disponibilità dell’Amministrazione Comunale a supportare l’importante attività dell’Arma dei Carabinieri al servizio della cittadinanza, dotando la Città di strumenti utili al contrasto dei reati, come il recente potenziamento della videosorveglianza, ma anche favorendo una capillare diffusione della cultura della legalità attraverso un’attività di informazione e sensibilizzazione soprattutto tra i più giovani. Ringraziamo, a nome dell’intera Comunità, il Comandante uscente, Tenente Vincenzo Caputo, per l’ottimo lavoro svolto con professionalità e competenza, garantendo una costante attività di controllo e portando a termine significative operazioni. La nostra gratitudine va inoltre al Maresciallo Felice Cimadomo per la dedizione e il senso del dovere che ha mostrato in tanti anni di servizio a Bisceglie. Ad entrambi formuliamo i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale”.