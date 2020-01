E' il Tenente Giuseppe Remini, il nuovo Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie. Prende il posto di Vincenzo Caputo, trasferito a Roma.

Cinquantadue anni, barese, ha comandato per 9 anni la stazione dei Carabinieri di Santo Spirito e la sezione Radiomobile di Bari.

Lo scorso 6 giugno ha ricevuto l'Encomio Semplice C.te Legione con questa motivazione: «Comandante e addetti a Stazione Urbana operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, conducevano delicata indagine nei confronti di una “banda” responsabile di aver perpetrato una rapina in appartamento ai danni di anziana donna. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere».