Il giallo dei documenti riservati ai Consiglieri ​comunali spariti dalle cartelle telematiche

«Cancellati nella sezione riservata con password personale i documenti depositati e allegati alle proposte dei consiglieri comunali nel 2019. Ogni traccia della documentazione depositata nel “ cassetto” riservato ad ogni consigliere risulta eliminata; si tratta dei documenti allegati a tutte le proposte di deliberazione 2019 annullate dalla giustizia amministrativa, in queste ore, oggetto del tentativo di rinnovazione da parte di Angarano & C.».

La denuncia è del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che promette di portare anche questo caso all'attenzione della magistratura.

«Chi ha fatto questa operazione di soppressione di file - chiede Spina - contenenti prove importanti sulle false imputazioni poi accantonate con il ritiro di punti anche delicati come i debiti fuori bilancio? E per conto di chi lo ha fatto? Aldilà delle questioni amministrative, ho provveduto a comunicare l’inquietante episodio, che capita proprio nel momento meno opportuno per la vita amministrativa comunale, alla Procura e alla prefettura Bat. Purtroppo, come avevamo previsto conoscendo bene fatti e persone, la situazione sta prendendo la piega di altri campi della giustizia. Aspettiamo risposte e soprattutto i documenti per poter fare il nostro umile ma importante ruolo di consiglieri di opposizione».