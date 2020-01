Un biscegliese è rimasto ferito in uno spaventoso incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, a Molfetta in via Salvemini, all’incrocio con viale Papa Giovanni XXIII. L’impatto è avvenuto tra due vetture, una delle due che si è ribaltata, lasciando all’interno uno dei passeggeri, proprio il biscegliese.

Sul posto, sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Con non poche difficoltà, l’uomo è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco. Intervenuto anche il 118 di Bisceglie per trasportare il ferito in ospedale. L'uomo è stato sempre cosciente anche durante le complicate fasi di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione non ufficiale, in attesa delle conclusioni dei carabinieri, alla base dell’incidente ci sarebbe un mancato rispetto del diritto di precedenza.

Secondo indiscrezioni, peraltro, a bordo della seconda auto vi erano quattro persone.