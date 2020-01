​Angarano sceglie subito il nuovo assessore: Maria Lorusso

Ci sono volute poche ore al Sindaco Angelantonio Angarano per sostituire l'assessore dimissionaria Vittoria Sasso. Ecco il comunicato diffuso da Palazzo di città che non mancherà di far discutere, visto che contiene un durissimo attacco alla ex responsabile del settore Sport.

«Il sindaco di Bisceglie ha conferito all’Avvocato Maria Lorusso la nomina di Assessore con deleghe a sport, politiche giovanili e servizio civile, formazione, politiche educative e scolastiche.

“Il nuovo ingresso nella squadra di governo ci consentirà di ridare slancio all’attività politico-amministrativa nei settori dello sport e delle politiche giovanili e scolastiche, che necessitavano di nuova linfa affinché si possa perseguire più efficacemente il conseguimento degli obiettivi delineati dalle linee programmatiche. Diamo così concretamente seguito ad un nuovo corso che va nella direzione del rinnovamento della classe dirigente”, ha sottolineato il Sindaco Angarano augurando buon lavoro al neo Assessore.

Maria Lorusso subentra a Vittoria Sasso. “Compito degli Assessori è proprio quello di contribuire con motivazione e competenza, attraverso il lavoro svolto, la programmazione e il raggiungimento concreto degli obiettivi, alla realizzazione di un progetto comune di cui si è parte attiva ed integrante”, ha fatto presente il Sindaco Angarano. “Solo svolgendo al meglio il proprio mandato si può criticare quello stesso progetto senza far sorgere il dubbio che le dimissioni scaturiscano dall’incapacità di portare a compimento la propria missione politico-amministrativa”».