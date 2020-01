Primarie del centrosinistra, seggi aperti a Bisceglie dalle 8 alle 20

Domenica 12 Gennaio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 si celebreranno le Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato Presidente della Regione Puglia.

«Il Partito Democratico di Bisceglie - si legge nella nota diffusa dal segretario cittadino del Pd, Bartolo Sasso -, nella convinzione che il territorio debba scegliersi i propri governanti e non che questi vengano calati dall’alto da persone comodamente sedute nei salotti romani, ha messo a disposizione la sua sede in via de Trizio n.9 per allestire il seggio.

I candidati che hanno dato la disponibilità sono: Elena Gentile, Fabiano Amati, Leonardo Palmisano e Michele Emiliano, tutte persone capaci di rappresentarci degnamente nelle istituzioni animate di grande forza di volontà e determinate a migliorare la qualità della vita dei Pugliesi.

Per votare non bisogna essere necessariamente del PD (anche se vi accoglieremmo a braccia aperte) ma sicuramente significa avere a cuore gli ideali di solidarietà, dignità, libertà, uguaglianza e legalità.

Come Partito Democratico di Bisceglie vi invitiamo a essere parte attiva al processo democratico, non è importante chi votiate, l’importante è che votiate secondo la vostra coscienza senza ascoltare le ormai onnipresenti fakenews».