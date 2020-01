​Belsito si dimette da Presidente del Duc, ma le dimissioni sono state respinte

Il Consiglio Direttivo del Duc ha preso atto della nota dell’ Avv.to Antonio Belsito relativa alle dimissioni dalla carica di Presidente del Duc, notificata in data 09 gennaio 2020, ma «pur comprendendo le motivazioni, all'unanimità ha espresso grande apprezzamento sul’operato dallo stesso svolto nel periodo della sua Presidenza e pertanto ha rigettato le sue dimissioni, chiedendo al Presidente di restare in carica al fine di continuare il suo operato finalizzato alla conclusione delle attività poste in essere e all’iniziativa di partecipazione al 2^ Bando Duc che permetterà di creare le migliori condizioni per superare le difficoltà del commercio in sintonia con le attività di cultura, sviluppo socio-economico del territorio».

«A tal fine - prosegue la nota - Il Direttivo ha sospenso la seduta al fine di proseguirla, a cui Il Presidente Antonio Belsito rimette ogni decisione.