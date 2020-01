Anche il Sindaco Angarano a Foggia con Don Ciotti contro le mafie

«A Foggia per dire No alle mafie e far sentire la nostra vicinanza alla Comunità foggiana».

Sono le parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ieri ha partecipato alla grande marcia contro le mafie promossa da Libera alla presenza di Don Ciotti.

«Insieme - scrive ancora Angarano -, uniti nei valori della legalità, del rispetto e della civiltà possiamo essere più forti di chi agisce con violenza, minaccia, incute timore, conosce solo la logica della sopraffazione. Borsellino diceva che "la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. Siamo a Foggia per dare insieme un messaggio di forza e di speranza, di libertà e democrazia, di coraggio e determinazione.