Spina: «Angarano Harry Potter​, che fine hanno fatto 2 milioni e mezzo del Fondo contenzioso​?»

«Non disturbate i manovratori di bilancio di capodanno! Due milioni e mezzo di euro spariscono dal Fondo contenzioso in cinque mesi ma non si trovano i relativi impegni di spesa».

E' quanto denuncia, in una nota, il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che rincara la dose. «Angarano Harry Potter, mago del bilancio con la bacchetta magica della campagna elettorale invece di aumentare di 5000 unità i posti di lavoro ha dilapidato 2 milioni e mezzo in 5 mesi? O si tratta di semplice finanza creativa per far quadrare conti che non tornano? Se non fosse per la drammaticità della vicenda che riguarda i soldi di tutti i cittadini, ci sarebbe da fare un film comico nella migliore tradizione di Totò, Peppino....».