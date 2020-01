Pina Catino confermata presidente del club per l'Unesco. Tutti i nomi del direttivo

Nel corso della XI Assemblea Ordinaria del Club per l’UNESCO di Bisceglie, tenutasi il giorno 8 gennaio 2020, presso l’Aula S. Nicola Vescovo - Dimora Storica Consiglio in Bisceglie, Pina Catino è stata riconfermata Presidente per il terzo mandato consecutivo.

Le azioni del Club per l’UNESCO di Bisceglie continueranno a promuovere attraverso i canali di educazione, scienza, cultura e comunicazione, gli scopi e gli ideali dell’UNESCO quali i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale, così come i valori della cittadinanza globale, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Si continueranno a promuovere le giornate, le settimane, gli anni e i decenni internazionali proclamati dall’UNESCO. Come già avvenuto in passato, si provvederà alla formazione ambientale dei suoi membri attraverso Giornate di Studio, contribuendo alla formazione civica e socio-culturale, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, per far comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione in campo scientifico, tecnologico, economico e sociale e per favorire l’assunzione delle proprie responsabilità nei confronti delle comunità locali, nazionale e internazionale.

Ci proseguirà rafforzando la collaborazione attiva con Scuole di ogni ordine e grado, associazioni, istituzioni pubbliche o private e altri Enti presenti sul territorio locale, nazionale e internazionale. Sarà, inoltre, posta particolare attenzione nella promozione della diffusione della conoscenza dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Saranno realizzate, in più, iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza di vari paesi e regioni del mondo attraverso incontri e viaggi per avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità.

Di seguito si riportano le cariche per il quadriennio 2020 - 2024 del Club per l’UNESCO di Bisceglie.

Presidente

Giuseppina CATINO (detta Pina)

Direttivo

1. Ins. Agata ANGELICO - Consigliere

2. Dott. Mariagrazia CELESTINO - Consigliere

3. Sig. Maria CONSIGLIO - Vice Presidente Vicario

4. Dott. Antonio DE LEO - Segretario

5. Dott. Angelo DE LEO - Tesoriere

6. M° Angelarosa GRAZIANI - Consigliere

7. Prof. Luigi PALMIOTTI - Vice Presidente

8. Cap dott. Vito Leonardo TOTORIZZO - Vice Presidente

Revisori

1. Filomena CAPURSO

2. Giuseppe DAMMACCO

3. Rosa LEUCI

4. Pasquale D’ADDATO

5. Mauro DELL’OLIO

Presidenti di commissioni

1. SVILIPPO SOSTENIBILE

Salvatore VALLETTA - Geologo - Presidente ORDINE dei Geologi della Puglia

2 CHIMICA E AMBIENTE

Graziano LEUCI - Chimico

3. STORIA per Educare alla Pace (1914–1946)

Vitoronzo PASTORE - Ricercatore Storico – Scrittore – Collezionista

4. DIRITTI UMANI

Mariagrazia CELESTINO - Medico Legale

5. STORIA PATRIMONIO Tangibile Intangibile

Luigi PALMIOTTI - Direttore Museo Etnografico “F. Prelorenzo” Bisceglie

6. RISORSE UMANE

Antonella PAGANO - Sociologo – Poeta- già Dirigente Campidoglio Uff Servizi Sociali

7. MEDICINA

Mauro DELL’OLIO - Dirigente Medico Psichiatra Neurologo

8. PUBBLICHE RELAZIONI - ESTERI

Cap.Vito Leonardo TOTORIZZO - Presidente SPAMAT

9. TRADIZIONI

Vincenza TEDONE - Presidente Cultura et Memoria in Ruvo di Puglia

10. EDITORIA

Antonia RANA - Docente

11. SPORT –EDUCAZIONE

Agata ANGELICO - Docente

12. SAPERI E SAPORI

Antonio PISTILLO - Ambasciatore Rappresentanza Diplomatica ITALIA&FRIENDS

13. MUSICA

Angelarosa GRAZIANI - Pianista

14. ARTE e SPETTACOLO

Giacomo MIALE - Scenografo

15. ECONOMIA E FINANZA

Pompeo MARITATI - Economista