«Continua l'installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza, attese da anni in punti strategici della Città, sia in centro che in periferia, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza attraverso provvedimenti concreti».

E' quanto annunciato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«La videosorveglianza - prosegue - funge da deterrente e consente alle forze dell'ordine un maggiore e immediato controllo del territorio. Alle videocamere già previste e installate, si sono aggiunte quelle nella zona 167 e nell'area della chiesa della Misericordia, facendo fronte alle richieste di residenti e commercianti. In autunno scorso, inoltre, altri dispositivi erano stati installati nell’area portuale, messi a disposizione da Bisceglie Approdi alla Capitaneria di Porto. Abbiamo così più che raddoppiato la videosorveglianza in Città e siamo al lavoro per un ulteriore potenziamento».