Nuova scossa, le opposizioni chiamano in causa il Prefetto ed il Ministro dell'Interno

Nuova escalation nella battaglia politico-amministrativa tra maggioranza e opposizioni a Palazzo di Città. Questa volta i ricorrenti alzano il tiro e puntano direttamente al cuore del sistema: il silenzio del Prefetto che sul caso-Bisceglie non si è ancora espresso.

Ebbene, con un nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, i sei Consiglieri comunali di opposizione di Bisceglie Enzo Amendolagine, Enrico Capurso, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo e Francesco Spina (rappresentati dall'avvocato Antonio Guantario), hanno deciso di presentare un atto contro il Prefetto Bat ed il Ministro dell'Interno, oltre che nei confronti del Comune di Bisceglie, del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale.

La richiesta al Tar punta ad ottenere «la declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia, e previa concessione di idonee misure cautelari provvisorie del silenzio inadempimento serbato dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, per decorso del termine di trenta giorni, rispetto all'obbligo di provvedere per la conclusione di ben due procedimenti di diffida prefettizia (avviati d'ufficio nei confronti del Consiglio comunale di Bisceglie); nonché, per la declaratoria di fondatezza della pretesa di vedere emanare dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente, l'atto di nomina di "apposito commissario, all'amministrazione inadempiente' deputato ad emanare, per il Comune di Bisceglie, le delibere di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del rendiconto consuntivo 2018, sussistendo i presupposti di atto vincolato e non residuando margini di discrezionalità e non occorrendo adempimenti istruttori».

«I ricorrenti - si legge nell'atto presentato al Tar - hanno l'interesse legittimo, al cospetto di un potere pubblicistico - sia pure vincolato - del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, a far si che il Comune di Bisceglie venga commissariato affinché per l'approvare degli atti contabili fondamentali, nonché a tutela del proprio ius ad officium, il quale implica anche il diritto-dovere di promuovere ogni atto e/o azione per il buon andamento contabile dell'ente Comune, da un lato, e, dall'altro, comprende anche l'interesse a vedere commissariato e sciolto il Consiglio comunale che la maggioranza fa continuare ad essere inadempiente nei riguardi degli obblighi di legge di approvazione nei termini del bilancio preventivo 2019-20121 e di rendiconto per il 2018».

«Non può pensarsi - scrivono ancora - che l'inerzia del Prefetto possa concorrere a far aumentare il ritardo non proroqabile del Comune di Bisceglie, anziché sanzionarlo con il commissariamento. Del pari non può ragionevolmente pensarsi che il Prefetto possa sorvolare sullo sforamento da parte del Comune di Bisceglie dei termini di cui alla diffida, scaduti non da poco, mediante l'utilizzo (che sarebbe irragionevolmente distorto) del principio della rinnovabilità degli atti annullati il quale, all'opposto, postula una situazione fisiologica nella quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio non sia scaduto, e non certamente la situazione eccezionalmente patologica di un Comune diffidato e non più diffidabile, per il quale sono scaduti tutti i termini (quelli di legge e quelli di diffida). In definitiva, l'inerzia censurata, alla logica della sanzione mediante il commissariamento sostitutivo voluto dalla legge, finirebbe per cadere in un'inammissibile, illogica e manifestamente irragionevole premialità del ritardo, oltremodo protrattosi. Premialità non prevista da alcuna norma di legge».

Insomma, lo scontro in atto travalica ora il livello comunale e chiama in causa direttamente il Prefetto ed il Ministro dell'Interno. Ora al Tar la difficile decisione di dover intimare agli organi superiori di controllo una azione che invece da Palazzo di città si sta tentando con ogni mezzo di scongiurare. Entro 60 giorni il procedimento di primo grado dovrebbe essere esaurito.