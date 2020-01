Termosifoni accesi già dall'Epifania per riscaldare le aule scolastiche

«Dopo due settimane di vacanza, da domani si torna a scuola. Per far trovare ambienti caldi e accoglienti ai nostri bimbi e ragazzi, anche considerando le temperature rigide di questi giorni, abbiamo anticipato l'accensione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole di competenza