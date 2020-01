Alberi e decorazioni di Natale: come smaltirli correttamente

Terminate le feste di Natale, molte famiglie decidono di disfarsi dei vecchi alberi di Natale e delle decorazioni per sostituirle il prossimo anno.

Per una corretta raccolta differenziata, alberi e decorazioni di Natale vanno conferiti direttamente presso le isole ecologiche in modo da essere smaltiti in modo adeguato o, se possibile, riutilizzati per allestimenti esterni.

L’associazione Borgo Antico invita quanti dovessero buttare alberi di Natale, festoni, palle, addobbi e decorazioni natalizie a conferirli direttamente presso le isole ecologiche di Carrara Salsello o di via Padre Kolbe.