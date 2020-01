​I ladri si pentono e restituiscono gran parte del bottino alla Caritas

Bella sorpresa per gli operatori Caritas di Bisceglie che ieri, giorno dell'Epifania, hanno constatato che, proprio laddove era stato perpetrato lo scasso, erano stati depositati, nella notte, parte degli scatoloni coi capi di abbigliamento sottratti.

«Certamente - spiegano i vertici Caritas in un comunicato - grande effetto in questa azione di “restitutio” è dovuta alla solerzia con cui la locale Tenenza dei Carabinieri ha effettuato perquisizioni a tappeto. Si spera, che molto abbia influito l’ondata di indignazione che da più parti ha fatto sentire la vicinanza della cittadinanza e delle forze politiche alle attività della Caritas».

Non tutto il materiale rubato è stato restituito. Ad esempio le testiere del letto in ottone saranno state rivendute prontamente, così come la metà dei capi di abbigliamento. Il coordinatore della Caritas cittadina Sergio Ruggieri e tutti gli operatori, comunque, sono contenti di questa restituzione e ringraziano i Carabinieri e tutti i biscegliesi che hanno manifestato la loro solidarietà in questo frangente.

Resta il fatto che i danni alla struttura hanno sottratto del denaro ad attività benefiche che avrebbero avvantaggiato cittadini biscegliesi in difficoltà.