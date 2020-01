Termosifoni accesi già dall'Epifania per riscaldare le aule scolastiche

«Dopo due settimane di vacanza, da domani si torna a scuola. Per far trovare ambienti caldi e accoglienti ai nostri bimbi e ragazzi, anche considerando le temperature rigide di questi giorni, abbiamo anticipato l'accensione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole di competenza comunale».

Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Oggi i termosifoni - prosegue - saranno accessi diverse ore, in particolare dalle 20 alle 24, mentre domani, martedì 7 gennaio, si partirà già dalle ore 4 del mattino per un rientro più confortevole.