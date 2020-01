​Amendolagine: «Bisceglie sta precipitando in un clima di paura. E l'amministrazione non si muove»

«Nonostante il susseguirsi nella nostra città di gesti criminali incresciosi, la nostra Amministrazione continua a non fornire alcuna risposta efficace. Continuiamo invano ad attendere che venga convocato un Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza, come da nostra richiesta con protocollo n° 0033988 protocollata in data 30 luglio 2019, o che quantomeno si convochi una conferenza di servizio allargata che lavori ad un piano strutturato della sicurezza urbana. Inascoltate ci risultano essere rimaste le nostre proposte quali l'istituzione dello sportello antiracket e della consulta della legalità».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Bisceglie Enzo Amendolagine all'indomani del furto all'interno della struttura della Caritas.

«Questa “svolta” - prosegue - in termini di sinergie a livello amministrativo continua a restare una pura chimera. Intanto Bisceglie appare sempre più senza controllo, con atti criminosi a cui giornalmente assistiamo. Gli ultimi, in senso cronologico, hanno coinvolto la Caritas che ha subito un grave furto e una struttura prefabbricata in zona Salsello che pare essere stata danneggiata da un ordigno. Quali azioni intende intraprendere questa Amministrazione per contrastare l’escalation violenta che sta facendo precipitare la città in un clima di paura, dove la delinquenza ha terreno fertile e l’illegalità prolifera?».