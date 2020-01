​Furto alla Caritas, Galantino: «I cittadini siano uniti nella risposta»

«Il furto alla Caritas di Bisceglie è quanto di più sgradevole potesse accadere, soprattutto in un momento così importante come quello delle festività, in cui la popolazione tutta si impegna a raccogliere beni di prima necessità per i più bisognosi. Personalmente mi rendo disponibile a rispondere a questi delinquenti facendo il mio dovere di cittadino, prima che di istituzione, e quindi dando la mia disponibilità alla Caritas. Invito tutti a fare lo stesso: cittadini, istituzioni, politica, si dimostrino uniti per una nobile causa». Lo dichiara il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.