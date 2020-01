​Furto alla Caritas, “Episodi intollerabili, facciamo sentire la nostra vicinanza ai volontari”​

“Episodi come questo sono intollerabili. Non ci si fa scrupoli neanche dinanzi a chi dedica tempo ed energie, con altruismo, per aiutare chi è più in difficoltà. Siamo indignati, arrabbiati, ma non dobbiamo scoraggiarci né rassegnarci. Abbiamo già più che raddoppiato la videosorveglianza in Città e stiamo continuando ad installare altre telecamere. Ma questo non può bastare. C'è bisogno di un risveglio delle coscienze, di una pacifica rivoluzione culturale. Facciamo sentire la nostra vicinanza collettiva ai volontari della Caritas che ogni giorno mettono al centro le Persone più bisognose con numerose attività tra le quali l’Emporio eco-solidale, RecuperiAmoci e la Sartoria sociale. Un significativo segnale di civiltà che prevale silenziosamente e pacificamente sull’indifferenza, della gentilezza che vince sulla prepotenza, del senso di Comunità più forte dell'egoismo e dell'illegalità”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dopo il furto alla struttura della Caritas Cittadina in via Prof. Mauro Terlizzi.